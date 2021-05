Vídeo registra explosão que destruiu restaurante em Belém

A explosão decorrente de um vazamento de gás destruiu um restaurante em Belém (PA). O acidente ocorreu na manhã deste sábado (8/5), ferindo quatro pessoas. Todas foram encaminhadas para um hospital. O restaurante fica localizado na Travessa 1ª de Queluz, bairro de São Brás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, o impacto da explosão foi tão grande que estrutura do imóvel ficou abalada. Áreas vizinhas também foram atingidas pelo impacto. Equipes dos bombeiros isolaram o local, onde ainda realizam avaliação e eliminação dos riscos decorrentes da explosão.

Veja vídeo do momento da explosão:

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

