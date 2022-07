Vídeo registra explosão de foguete da SpaceX durante teste de solo

EUA — Um foguete de propulsão desenvolvido pela SpaceX para a espaçonave Starship pegou fogo durante um dos testes de solo na segunda-feira, 11, no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo informado, ninguém se feriu no incidente e os danos ainda estão sendo calculados. O teste estava sendo transmitido ao vivo pelo canal no YouTube NASA Spaceflight.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a base do foguete explode e é dominado pelas chamas. Veja o momento abaixo:

O foguete Starship é o veículo de lançamento que está no centro das ambições do bilionário Elon Musk para tornar as viagens espaciais humanas mais acessíveis e rotineiras.

Elon Musk chegou a comentar o acidente no Twitter. “Sim, na verdade não é bom. A equipe está avaliando os danos” (tradução literal).

Projeto Starship

A meta do projeto Starship é realizar missões na órbita da Terra e da Lua. Musk, porém, tem planos de ir à Marte e até mesmo oferecer pacotes de turismo espacial que devem custar entre US$ 10 milhões até US$ 60 milhões.

O veículo é totalmente reutilizável e foi projetado para ser lançado em cima de um foguete gigante chamado Super Heavy, transportando pessoas e cargas para destinos distantes como a Lua e, eventualmente, Marte. Até agora, foram realizados alguns voos de teste de alta altitude com a nave, mas a Starship ainda não foi lançada em órbita.

Além das eventuais viagens a Marte, o Starship será usado pela NASA para transportar astronautas desde a órbita ao redor da Lua até a superfício do satélite.