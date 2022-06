Vídeo registra cais flutuante do Roadway de Manaus afundando

MANAUS — Na tarde de sexta-feira (17), parte do cais flutuante do porto Roadway de Manaus afundou e assustou passageiros e usuários que estavam no local.

Segundo a Superintendência de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), o incidente ocorreu na plataforma lateral, no chamado Cais das Torres. Não foram registradas vítimas, apenas danos materiais. As causas do incidente já estão sendo investigadas. O local está temporariamente interditado.

Vídeo flagra incidente:

Leia a nota da SNPH:

“Comunicamos à Sociedade Amazonense que por volta das 17 horas desta sexta feira, dia 17 de junho de 2022, sem precisar ainda as causas, um dos cais flutuantes do Porto Público de Manaus, denominado Cais das Torres, teve um dos seus trechos naufragado, porém se encontra preso ao seu sistema de amarração.

Informamos que não houve feridos, nem prejuízos materiais a terceiros, tendo as embarcações e veículos que estavam no local, no momento, tido tempo de serem evacuados e desatracados, diante da surpresa geral de quem conhece as sólidas estruturas flutuantes do Porto.

A SNPH – Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, na qualidade de representante da Autoridade Portuária do Governo do Estado do Amazonas, esclarece que está presente no local, desde o início do acidente, com seus diretores, técnicos e seu equipamento aquaviário, dando todo o suporte logístico às empresas arrendatárias do Porto.”

