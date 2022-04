Vídeo: Prefeita carioca dá ‘show de deselegância’ durante entrega de obra

A Prefeita de Araruama, Lívia Bello (PP) – também conhecida como Lívia de Chiquinho – deu um “show de simpatia” (só que não) no evento de entrega das obras de drenagem e asfaltamento da Estrada da Ponta da Areia, no 3º Distrito de São Vicente, realizado na última quinta-feira (7). Um vídeo mostrando exato momento da atitude deselegante da alcaide com uma cidadã que assistia a cerimônia, viralizou na internet entre a noite de sexta (8) e manhã de sábado (9) e vem dando o que falar na Região dos Lagos.

Antes de dar início ao seu discurso, Lívia respondeu de forma grosseira uma mulher que queria saber se ela responderia as perguntas dos convidados presentes. “Depois do meu discurso a senhora pode perguntar o que quiser, por enquanto, ‘xiii’, quietinha”, disse a prefeita gesticulando com a mão na boca. Veja o vídeo abaixo.

Quando rebatida pela mulher, que afirmou ser educada, ela ainda respondeu de forma debochada. “Que ótimo, por isso que eu invisto muito em educação, parabéns!” A atitude da prefeita foi muito criticada nas redes sociais. Um comentário que se repetia nos links dos vídeos era que faltava a chefe do executivo araruamense a educação que se vangloriava investir.

FONTE: O Dia