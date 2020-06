Vídeo: Polícia procura valentão que bateu em mulheres após levar ‘fora’

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura de Lucas de Almeida Miranda, também conhecido como ‘Gordinho’. Ele é apontado como suspeito de ter agredido uma travesti e duas mulheres, durante a noite do último domingo (22), em uma fila de um estabelecimento comercial do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

As imagens do circuito de câmeras do local mostram o momento em que as vítimas estavam em uma fila, quando o acusado chegou em um veículo modelo Gol, de cor preta, juntamente com outros dois ocupantes. No vídeo, é possível perceber que, após uma possível investida negada, Lucas desce do veículo e atinge uma das vítimas com uma lata. Em seguida, outras duas mulheres partem para cima do agressor e são espancadas com diversos socos. O criminoso entra no carro novamente.

Segundo a 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ‘Gordinho’ já chegou a ser preso por tráfico de drogas. Na ocasião, ele havia sido surpreendido pelos policiais militares com uma bolsa, onde foram encontrados diversos papelotes de cocaína, maconha do tipo skunk e outros entorpecentes. Atualmente, o agressor responde pelo crime em liberdade, portando tornozeleira eletrônica.

A titular do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegada Deborah Souza, disse que o motorista do carro se apresentou nesta segunda-feira (22), à delegacia, onde foi liberado depois de ter assinado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde responderá em liberdade por omissão de socorro. A titular afirmou ainda que, apesar de o suspeito não ter sido localizado, as vítimas estiveram no local e registraram a ocorrência.

A PC-AM, por meio de nota, destacou que um Inquérito Policial foi instaurado para averiguar os fatores circunstanciais, pelos crimes de importunação sexual, injúria, difamação e lesão corporal.

