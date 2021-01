Vídeo: PM é morto durante tentativa de assalto

O capitão da Polícia Militar, Deivide de Souza Chávez, 32, morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (12). O caso aconteceu por volta das 22h30, na Rua Ananás, bairro São José Operário, zona leste de Manaus. A informação é do D24AM.

Câmeras de Segurança registraram o momento do crime. As imagens mostram que o policial passeava com seu cachorro, quando um veículo de cor branca se aproxima. Um dos ocupantes do veículo abre a porta e o policial então joga o celular.

O suspeito então bate no celular que cai na rua e inicia uma sessão de disparos contra o capitão que cai no chão. Ele chega a sacar sua arma e efetua alguns disparos. Os suspeitos fogem e o PM fica no chão, mas se levanta e ainda sai caminhando em busca de ajuda.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, ele chegou a ser encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Comentarios