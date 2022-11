VÍDEO: Pancadaria em jogo na Rússia tem 6 expulsos e brasileiros envolvidos

O duelo entre Zenit e Spartak Moscou, pela Copa da Rússia, hoje (27), terminou em pancadaria e expulsões. Dentre os punidos estavam os brasileiros Malcom e Rodrigão, ambos do Zenit.

A partida, válida pela fase de grupos, terminou empatada sem gols e o Zenit levou o ponto extra após triunfo por 4 a 2 nos pênaltis.

A briga generalizada começou após um empurra-empurra entre Wílmar Barrios, do Zenit, e Quincy Promes, do Spartak. A partir daí, diversos jogadores e membros das comissões técnicas entraram na confusão, que ganhou corpo apesar de alguns tentarem acalmar os ânimos.

De acordo com o site “Sofascore”, receberam o cartão vermelho os brasileiros Rodrigão e Malcom, além de Wílmar, do Zenit. No lado do Spartak, Aleksandr Sobolev, Shamar Nicholson, que já havia sido substituído, e Aleksandr Selikhov, que estava no banco.

No Grupo B, Spartak, Krylya Sovetov e Spartak estão empatadas com 12 pontos. Futbolniy Klub Fakel Voronezh é o lanterna, sem pontos.