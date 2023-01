VÍDEO: Mulher morre ao ser atingida por rojão no litoral paulista

SÃO PAULO — Uma mulher identificada como Elisângela Tinem, 38, morreu nos primeiros momentos do dia 1º de janeiro após ser atingida por fogos de artifício durante a celebração da virada do ano em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A vítima vivia na capital paulista e viajou para a cidade litorânea com parentes para o Réveillon.

Segundo relatos, Elisângela era mãe de duas crianças que estavam com ela na praia do bairro Nova Mirim quando ocorreu o episódio.

Um primo da vítima relatou que a família estava reunida na orla quando, durante a queima de fogos, um rojão atingiu Elisângela e ficou preso ao seu corpo.

Os parentes tentaram ajudá-la, mas, antes que pudessem retirar, o artefato explodiu. A família explicou que os fogos não pertenciam ao grupo, mas não se sabe como a vítima foi atingida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e atenderam a ocorrência, mas constataram a morte da mulher ainda no local.

Uma policial militar que atendeu a ocorrência explicou que o namorado de Elisângela ficou ferido ao tentar salvá-la. Não foram divulgadas maiores informações sobre seu estado.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande. O caso foi encaminhado ao 1º DP, que tenta localizar o autor do crime.