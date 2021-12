Vídeo mostra prisão de policial stalker no DF

Vídeo obtido com exclusividade pela coluna Na Mira, do Metrópoles, mostra a prisão da agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rafaela Luciane Motta Ferreira, 40 anos, acusada de esfaquear o ex-namorado. A mulher informou um endereço à Justiça, mas foi localizada em um outro imóvel, na Asa Norte. Foi necessário chamar o advogado e familiares da investigada para negociar a rendição.

A gravação mostra o momento final da ação policial, após a intensa negociação. A mulher, que se rendeu, aparece vestida de branco. Ela entra na casa e sai após alguns minutos. Se despede de um familiar e segue com os policiais e advogados. Uma pessoa chega a perguntar: “Rafaela, está tranquila?”. A policial responde em seguida: “Sempre fui”.

Confira:

A prisão foi complexa e exigiu um grande esforço por parte dos investigadores envolvidos no caso. O imóvel, entretanto, não foi invadido pelos policiais. Toda a ação foi gravada e anexada aos autos para resguardar os investigadores e a agente. A mulher passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (2/12) e, em seguida, será encaminhada ao presídio. As investigações seguem em sigilo.

Entenda

A mulher havia sido detida no domingo (28/11) por agredir, novamente, o ex-namorado. Ela foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A coluna revelou que a policial civil deixou uma carta contendo diversas ameaças aos ex-companheiros. O material foi apreendido e é analisado pela Polícia Civil. O texto, suspostamente escrito pela agente, revela parte do perfil agressivo de Rafaela.

Em determinado trecho da carta, ela cita que vai pegar o celular de um dos homens. Em seguida, ela escreve que planeja furar os quatro pneus, riscar a lataria e colocar fogo no carro de outro. A mulher detalha que quer matar um ex-namorado por envenenamento. Ela afirma que também pretende incendiar a moto de outro homem, para que ele pudesse “sofrer em vida” e posteriormente também morrer envenenado.

*Stalker: é uma palavra inglesa que significa “perseguidor”. É aplicada a alguém que importuna de forma insistente e obsessiva uma outra pessoa. A perseguição persistente pode levar a ataques e agressões.

