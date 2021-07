Vídeo mostra maníaco matando cachorro a facadas na Compensa

Apesar dos sucessivos avanços na legislação sobre a punição para quem comete maus-tratos contra animais. Muitos casos desta natureza ainda causam indignação por tamanha crueldade.

Nesta quinta-feira (1º), um vídeo que registrou o momento em que um homem com uma faca chuta gatos e esfaqueia um cachorro a sangue frio ganhou repercussão nas redes sociais e revoltou internautas. O fato aconteceu no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

As imagens, publicadas no perfil da deputada estadual Joana Darc, no Facebook, foram registradas no dia 16 de junho. No vídeo, a princípio, o homem aparece chutando um gato. Em seguida, ele saca uma faca da cintura e tenta matar outros dois gatos, mas os felinos conseguem fugir.

Já no final da gravação, o rapaz mata com golpes de faca um cachorro, na mesma rua. Segundo a assessoria da deputada, a equipe da parlamentar está disponibilizando assistência jurídica ao denunciante, que não quis se identificar.

“Esse crime não ficará impune e já estou tomando as providências necessárias junto às autoridades “ afirmou Joana Darc, no Facebook

Indignação nas redes sociais

No Facebook, centenas de internautas reagiram à postagem com revoltaram, e cobraram a prisão do homem.

“Absurdo, absurdo, absurdo. Já vi sete vezes esse vídeo para ver até quando chega a maldade humana”, publicou uma seguidora.

“Revoltante, que seja preso. Que pague por esses crimes bárbaros”, disse outra internauta, pedindo justiça ao caso.

Abandono de animais é crime

Segundo a Lei Federal 9.605/98, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais – que incluem animais domésticos, entre eles cães e gatos, é proibido abandonar os animais.

No artigo 32 do ordenamento jurídico, consta que a pena para a prática do ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, será de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal.

