Vídeo mostra carro sendo engolido por buraco em estacionamento

Após fortes chuvas, um carro foi engolido por um buraco em um estacionamento de um complexo habitacional em Mumbai, na Índia, no último domingo (13). As imagens que circulam pela internet mostram o momento em que o veículo desaparece em poucos segundos.

Segundo a polícia local, o cimento teria cedido à pressão da água, levando o veículo a afundar. Os moradores do local afirmam que o estacionamento foi construído há mais de 80 anos e um poço foi coberto há cerca de 40 anos.

Em entrevista ao The Indian Express, o proprietário do carro, Kiran Doshi, 67 anos, disse que foi informado sobre o episódio por um homem que lava os carros no bairro.

Apesar das imagens impressionantes, ninguém ficou ferido. O carro foi retirado do buraco com a ajuda de um guindaste, quase 12 horas depois do acidente.

O corpo cívico do local, BMC (Brihanmumbai Municipal Corporation) se eximiu de qualquer responsabilidade afirmando que o incidente se deu em um local privado. O conjunto foi solicitado pelo BMC a tomar medidas de segurança para garantir que isso não se repita.

Assista ao vídeo:

FONTE: R7

