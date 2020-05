Vídeo: Moradores registram queda de suposto Ovni em Magé (RJ)

A suposta aparição de um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) em Magé, no Rio de Janeiro, é um dos assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira (13) no Twitter. Internautas têm compartilhado vídeos de luzes brilhando no céu.

Alguns moradores da Ilha do Governador gravaram o ocorrido e comentaram o que viram. “Que é isso, cara. Gente, estou na Ilha do Governador, na altura aqui de Nossa Senhora das Graças e tem no horizonte lá uma luz, que fica parada, está parada há mais de dez minutos. E no céu um montão de luzes, luzes piscam, diminuem, aumentam e ficam se deslocando… Como se viesse lá do outro lado. Tem um vermelho, agora”, vai narrando uma pessoa.

Durante a gravação, uma das pessoas chega a cogitar a possibilidade de ser um balão, no entanto o autor do vídeo rebate: “balão não anda naquela velocidade não”. “Tô arrepiado”, fala outra pessoa ao fundo.

FONTE: ISTOÉ

