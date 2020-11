Vídeo: Moradora de rua come cérebro de vítima de acidente de trânsito

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus coletivo, no último sábado (7), resultou na morte de um motociclista no bairro Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, além do trânsito intenso, uma moradora de rua entrou embaixo do ônibus e começou a comer partes do cérebro da vítima. A cena chocou quem passava pelo local.

Policiais militares que estavam atendendo a ocorrência tentaram tirar a mulher do local, mas ela resistiu e só saiu após policiais lançarem spray de pimenta contra ela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a mulher e a levou a um hospital da cidade. O caso repercutiu nas redes sociais.

