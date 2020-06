Vídeo: Major da PM é exonerado após passear com cachorro em carro da polícia

O major Alexandre Ribeiro Araújo foi exonerado do comando da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após aparecer em um vídeo passeando com cachorro em uma viatura caracterizada da Polícia Militar do Amazonas. O desligamento do oficial foi confirmado à reportagem na última terça-feira (2).

No vídeo, é possível ver o cachorro com a cabeça para fora do carro oficial da PM-AM. O animal aparece pegando vento na janela, sentado no colo do major. Além de usar a viatura para fins pessoais, o oficial cometeu, ainda, infração de trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigo, 252, o motorista flagrado dirigindo com animais a sua esquerda, entre braços ou pernas, perde quatro pontos. A infração é considerada média e a multa é no valor de R$85,13.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) confirmou a exoneração imediata do major. O pedido havia sido solicitado pelo comandante-geral da PM-AM, coronel Ayrton Norte.

Veja o vídeo:

FONTE: EM TEMPO

