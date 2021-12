Vídeo: Jovem distraído com celular acaba caindo em bueiro sem tampa

Um jovem se distraiu mexendo no celular e caiu em um bueiro sem tampa, na QNM 3 de Ceilândia Sul, no Distrito Federal. Câmeras de segurança da rua gravaram o incidente.

Nas imagens é possível ver que metade do corpo do pedestre ficou dentro do buraco. O celular dele caiu na rua. Na sequência, o jovem consegue se erguer e sair do buraco.

Confira:

Em nota ao G1, a Administração Regional de Ceilândia informou que “já tomou ciência desta situação e deu início ao trabalho de recuperação deste bueiro e de outros demais que também necessitam de reparos”.

fonte: IstoÉ