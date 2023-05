VÍDEO: Jovem desmaia em cima de carvão de narguilé e queima gravemente o rosto

Depois de surgir com uma grande queimadura no rosto, a tiktoker Dominick Mayara decidiu compartilhar com os seguidores o que havia acontecido. O incidente aconteceu em um domingo, quando Dominick fumava um narguilé e passou mal, caindo no carvão do objeto.

“Como eu não tava bebendo decidi pedir um narguilé para eu fumar”, começa contando a influenciadora. Ela tinha ido a um forró acompanhada da sogra.

“Eu estava em pé quando comecei a sentir minha pressão baixar e aí eu sentei. Na hora eu desmaiei, aí eu não lembro mais de nada. O narguilé tava do meu lado, eu sentei na cdeira e eu cai em cima do narguilé”, conta.

Dominick só acordou depois, com várias pessoas ao seu redor, perguntando se ela estava bem.