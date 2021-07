Vídeo: Jornalista viraliza na internet com narração da própria vacinação

O repórter e narrador esportivo do SBT de Sorocaba, Leandro Chaves, viralizou nas redes sociais depois de postar sua própria narração do momento em que foi vacinado contra a Covid-19, em um posto de Saúde de São Paulo. No vídeo, o jornalista esbanja bom humor e provoca risos da profissional responsável por aplicar o imunizante.

Durante a narração, como se fosse um jogo de futebol, Leandro afirma que esperou mais de um ano por isso e diz: “Viva o SUS e viva a ciência brasileira” e “vacina boa é vacina no braço”.

A narração mais importante e emocionante da minha vida. Narrar a própria vacinação contra o coronavírus.

QUE MOMENTO, QUE EMOÇÃO, QUE ALEGRIA. VIVA O SUS, VIVA A CIÊNCIA, VIVA O JORNALISMO BRASILEIRO!!!🎙️💉#VacinaParaTodos pic.twitter.com/fV75DYPIka — Leandro Chaves (@leandrochaves) July 15, 2021

