VÍDEO: Jogador dinamarquês sofre mal súbito durante partida

O jogador dinamarquês Christian Eriksen, 29, precisou ser atendido por uma equipe médica com massagem cardíaca após sofrer um mal súbito e cair desacordado no gramado durante a partida de estreia de sua seleção na Eurocopa, neste sábado (12).

Ele havia recebido a bola após uma cobrança de lateral, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando desabou sozinho, causando prontamente o desespero dos atletas e torcedores presentes em Copenhague. Nas arquibancadas, muitos ficaram de costas para não ver a cena.

Depois de mais de dez minutos de atendimento médico no gramado, ele foi retirado de maca usando um balão de oxigênio.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Uefa, o jogador foi transferido para o hospital em situação estável. A federação dinamarquesa informou que ele está acordado e passando por exames. A partida contra a Finlândia foi suspensa.

Camisa 10 da seleção, o meio-campista Christian Eriksen é um dos nomes mais conhecidos do futebol da Dinamarca. Revelado no Ajax (HOL), ele passou sete temporadas no Tottenham (ING) antes de chegar à Inter de Milão (ITA) em 2020. Na última temporada, ajudou sua equipe a conquistar o Campeonato Italiano após 11 anos.

FONTE: FOLHAPRESS

Comentarios