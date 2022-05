Vídeo: japonês gasta R$ 76 mil para se transformar em cachorro

Um japonês gastou cerca de 2 milhões de ienes (aproximadamente R$ 76 mil) para realizar o sonho de se transformar em um cachorro. Esse foi o valor pago por ele para fazer uma fantasia de um cão da raça collie, a sua favorita.

Conhecido como Toco, nome de seu perfil no Twitter, o homem sempre amou animais de quatro patas e tem o fetiche de agir e ser como eles. Para isso, encomendou uma fantasia personalizada de um famoso estúdio estúdio japonês especializado em arte e modelagem, a Zeppet Workshop.

Toco compartilha na rede social vários vídeos em que aparece vestindo o enorme traje. A roupa, feita com pele sintética para se aproximar ao máximo da aparência de um cão, impressiona pelo realismo e riqueza de detalhes.

Como se não bastasse, Toco ainda mostra desenvoltura na arte de se comportar como um cachorro: ele segura um papel com a boca, brinca com um bicho de pelúcia, deita, fica de barriga para cima, deita e rola no chão.

Não fosse pelo aceno muito humano que o homem faz com uma de suas patas no início de uma das gravação, quem visse as imagens sem saber de todo o contexto, poderia acreditar que está diante de um collie de verdade.

Veja o vídeo:

*As informações são do R7