Vídeo: incêndio em subestação de energia causa susto em moradores do São José

Um problema técnico no reator da subestação de energia na zona leste de Manaus causou susto nos moradores do bairro do São José.

A falha técnica ocasionou em um incêndio que logo se propagou e afetou o fornecimento do serviço. Apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados no local, com ninguém sendo ferido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e ajudou no controle das chamas, liberando o local posteriormente. A causa do problema técnico no reator deve ser estudada posteriormente pela concessionária de energia de Manaus.

Veja o vídeo:

As informações são do D24am.