VÍDEO: Homem fica surpreso ao descobrir que é o único passageiro do avião

O empresário Alexander Svanevik ficou famoso no Twitter após contar que descobriu estar sozinho num voo após notar que pilotos e tripulantes o chamavam pelo nome através dos alto-falantes (vídeo abaixo). Segundo o Yahoo! News, Svanevik, que é fundador da empresa de análise de blockchain Nansen, descreveu a situação como “100% real, mas 120% surreal”.

O voo em que ele estava era operado pela Etihad Airways na rota entre Abu Dhabi e Cingapura, um trecho cumprido por jatos Boeing 787-9, que têm capacidade para até 336 passageiros, mas que um deles estava ali todinho para ele, naquele dia.

Apesar de parecer estranho o fato de o avião ter decolado com apenas uma pessoa a bordo, Svanevik disse que a tripulação lhe esclareceu que, mesmo que não houvesse ninguém, o voo partiria devido às cargas no porão. De fato, durante a pandemia, essa condição se tornou corriqueira, com muitos aviões comerciais de passageiros sendo empregados no transporte exclusivo de cargas – alguns chegaram a ser adaptados para tal, mas uma parte manteve sua configuração padrão.

Some-se a isso o fato de que, com as restrições de fronteiras ao redor do mundo, em muitas rotas apenas passageiros autorizados conseguiram embarcar.

Um exemplo, também envolvendo os Emirados Árabes, foi quando um indiano embarcou sozinho num Airbus A320 da Air India rumo a Dubai. Ele teve autorização especial por portar o passaporte dourado (de investidor) emitido pela autoridade emiradense, cujos detentores não eram sujeitos a restrições de fronteiras.

Abaixo, é possível assistir ao vídeo que Svanevik compartilhou, mostrando a comissária do voo dando as Boas-vindas ao “Sr. Alexander” após sua chegada no destino.

As informações são da Aerodin.

