VÍDEO: Homem é executado a tiros no Centro de Manaus

Na manhã desta quinta-feira (30), um homem identificado como Lucas Diego, morreu com dois tiros na cabeça. O crime aconteceu na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus. As informações são do Portal Manaus Alerta.

No vídeo é possível ver um homem se aproximando e atirando na cabeça de Lucas. O criminoso foi identificado como Jaime Barbosa de Freitas.

De acordo com informações da polícia, Jaime atirou na cabeça de Lucas e depois se escondeu dentro de um banco quando percebeu populares estavam correndo atrás dele. O criminoso chegou a fazer uma mulher de refém com a mesma arma que matou Lucas.

Ainda segundo a polícia, Jaime tem passagem por tráfico e teria matado Lucas por ser seu rival.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Assista ao vídeo abaixo:

Comentarios