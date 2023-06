Vídeo: homem cria ‘disco voador’ elétrico e levanta voo na China

A China realizou no início de junho o primeiro voo de teste de um eVTOL (sigla em inglês para “veículo elétrico de pouso e decolagem vertical”) em formato de disco voador, em Shenzhen, no sul do país. O experimento foi registrado em vídeo. Veja:

Um disco voador sobre a China? Não, a china apresentou um IUFO, pode voar por enquanto por 15 minutos, a velocidade de 50 km/h, numa altitude de até 200 metros, com uma pessoa na cabine. #CHINA pic.twitter.com/8tuvxiTY3P — Hugo Borges (@HugoBor73884636) June 6, 2023

A aeronave tem espaço para um tripulante tem 12 hélices em volta da cabine e alcança, pelo menos 200 metros de altura realizando voos de até 15 minutos, segundo a mídia chinesa. O eVTOL começou a ser desenvolvido há três anos pela Shenzhen UFO Power Technology e só agora fez seu primeiro voo de teste.

Apesar da proeza, a aeronave não é a primeira a levantar voo e ser desenvolvida no país. Em outubro de 2022, outra empresa que desenvolve eVTOLs, a XPeng AeroHT, realizou a primeira demonstração de seu veículo. O modelo, que foi batizado de X2, alcança até 130 km/h e tem, ao menos, 35 minutos de autonomia.

Outra empresa que desenvolve eVTOLs é a Embraer, por meio da subsidiária Eve. Segundo a fabricante, a aeronave, que recebe a certificação em 2026, deve levantar o primeiro voo em escala real até 2024.