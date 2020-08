Vídeo: Garoto de oito anos é algemado após bater em professora

Apesar ter ocorrido em dezembro de 2018, somente agora que um vídeo de um garoto de oito anos de idade sendo algemado pela polícia nos Estados Unidos começou a repercutir na internet. O caso aconteceu em Key West, na Flórida, e a polícia foi acionada depois que o menino deu um soco em sua professora.

No relatório feito pelos policiais, o garoto teria ofendido a educadora e a ameaçado dizendo que “minha mãe vai acabar com você”. De acordo com o portal UOL, a briga teve início quando o garoto não estava devidamente sentado em sua cadeira, e teria sido algemado para que tomasse um “susto”.

Através do vídeo veiculado em redes sociais, é possível ver que as mãos do garoto eram tão pequenas que as algemas ficavam caindo. O advogado especialista em direitos civis, Ben Crump, uma das pessoas que compartilhou o episódio, afirmou que o menino tinha pouco mais de um metro e meio e apenas 23 quilos, além de ter deficiência.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020