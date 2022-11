VÍDEO: Frentista é esfaqueado durante assalto a posto de combustíveis, na zona Sul

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um frentista foi esfaqueado durante um assalto a um posto de combustíveis, na noite de quarta-feira (2), na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus. Ninguém foi preso.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o frentista está sendo abordado por dois suspeitos. Um deles aponta uma arma, enquanto o outro ameaça com uma faca.

Um cachorro acompanhou a movimentação dos suspeitos. Irritado com a presença do animal, o suspeito que usava a faca tentou atingir o cão com um golpe.

Instante depois, um terceiro comparsa chega para auxiliar a dupla de comparsas no roubo. Com agressividade, o trio ameaça a vítima durante toda a ação criminosa.

Já no fim do vídeo, mesmo não reagindo ao assalto e obedecendo os suspeitos, o frentista aparece sendo atingido por duas facadas na perna.

Após levar pertences e a renda do posto, o trio foge a pé. Já a vítima precisou ser encaminhada a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Até o momento, as autoridades não divulgaram nenhuma prisão relacionada ao caso. O g1 questionou a Polícia Civil sobre o andamento das investigações em torno do caso, e aguarda retorno.

Por G1