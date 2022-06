Vídeo flagra procuradora sendo espancada por ‘colega’ em Registro (SP)

REGISTRO — A procuradora-geral do município de Registro, Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39 anos, foi agredida covardemente a socos e ponta-pés, por um colega de trabalho no interior de São Paulo, nesta segunda-feira 20 de junho, dentro da prefeitura da cidade.

O rosto da jovem ficou cheio de sangue e com marcas da agressão covarde. O vídeo a seguir contém cenas fortes de atitude violenta e intolerável. O rapaz, identificado por Demétrius Oliveira Macedo, tem de 34 anos. Ele dá diversos socos e chutes na colega caída no chão até que uma outra funcionária bravamente tira a jovem de perto do agressor que a encurralava no canto da parede. Enquanto o homem se esperneia, outra garota corajosa se joga em cima do agressor e é empurrada. O ato criminoso foi filmado por uma outra funcionária e mostra o também procurador municipal ofendendo verbalmente a vítima.

A procuradora relatou à polícia que Demetrius Macedo apresentava comportamento suspeito sendo grosseiro com outra funcionária. Com medo de trabalhar no mesmo ambiente, a procuradora informou ter enviado um memorando à Secretaria Administrativa com uma proposta de procedimento administrativo. Na segunda-feira (20) Diário Oficial da cidade publicou a abertura de uma investigação para apurar os fatos, o que segundo ela foi o motivo das agressões.