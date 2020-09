Vídeo flagra momento em que marido atropela a esposa

Um vídeo que está circulando na internet mostra o momento exato em que um homem, identificado como Laureano da Silva Moraes, de 33 anos, atropela sua esposa, Kelly Cristina dos Santos, 26 anos, com uma kombi. O caso aconteceu na segunda-feira (7), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No sábado, o criminoso foi preso. A vítima segue internada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. De acordo com a unidade de saúde, seu estado é considerado estável.

Câmeras de segurança flagram momento exato em que marido atropela a esposa em São João de Meriti.#ODia pic.twitter.com/Y96lfhXRbN — Jornal O Dia (@jornalodia) September 14, 2020

Segundo as primeiras informações, o fato ocorreu após discussão entre o casal. Parentes da vítima relataram que Laureano disse em depoimento que ela teria se jogado na frente do veículo; entretanto, a família afirma que ele teria acelerado a kombi e atingido Kelly propositalmente. Ela teve dez costelas quebradas, além de lesões nos rins e no fígado.

O criminoso foi preso no sábado por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). De acordo com agentes, contra ele foi cumprido mandado de prisão temporária por tentativa de feminicídio. Ele poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão.

