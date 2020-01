Vídeo flagra momento em que homem é assassinado no Mutirão

Informações obtidas no Instituto Médico Legal (IML) indicam que a vítima tinha entre 45 a 50 anos e trajava uma bermuda estilo surfista. Ele possuía uma tatuagem com os nomes “Nicholas e Richard” e outra com o símbolo da banda Guns N´Roses no braço esquerdo. O proprietário do Palio compareceu na manhã de hoje (4) à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que está investigando o caso, e afirmou que o veículo havia sido roubado em 2018. De acordo com a polícia, o carro será devolvido para a empresa financiadora.