Vídeo flagra aplicação de vacina mal feita em idosa de Manaus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) confirmou que houve falha na aplicação de vacina em uma idosa de Manaus que aparece em vídeo. Após ser cobrada uma explicação, a Secretaria enviou uma nota, informando que apura o caso e advertiu o servidor público responsável pela falha. A falha reforça a necessidade de familiares estarem atentos na hora da vacinação.

Confira o vídeo abaixo:

Ainda por meio da nota, a Semsa diz que segundo relato do próprio profissional vacinador, um defeito na seringa causou vazamento da dose aspirada. “De acordo com a Divisão de Imunização do município, por falha de fabricação, as seringas podem, eventualmente, ocasionar a perda de líquido, tanto pela borracha do êmbolo quanto pelo canhão de encaixe da agulha”, explica a Secretaria.

Confira a nota completa:

A Prefeitura de Manaus esclarece que, em relação a um vídeo que circula nas redes sociais e aplicativo de mensagens, mostrando falha na aplicação da vacina em uma idosa, a coordenação da campanha de imunização da , ao tomar conhecimento do fato, iniciou de imediato a apuração do caso.

O servidor responsável pela aplicação da vacina foi advertido, conforme estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Manaus, e reorientado a observar o correto funcionamento do material a ser utilizado.

O vacinador relatou que um defeito na seringa causou vazamento da dose aspirada. De acordo com a Divisão de Imunização do município, por falha de fabricação, as seringas podem, eventualmente, ocasionar a perda de líquido, tanto pela borracha do êmbolo quanto pelo canhão de encaixe da agulha.

A Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso de realizar todo o processo de imunização com transparência e urbanidade, razão pela qual todo o processo de vacinação já atendeu mais de 41,6 mil pessoas até às 16h desta quinta-feira (4), sem que problemas tenham ocorridos.

FONTE: MANAUS ALERTA

Comentarios