Vídeo: Explosão em balsa causa pânico na Zona Sul

Um princípio de incêndio seguido de pequenas explosões assustou trabalhadores do terminal das balsas, na manhã desta segunda-feira (28), na rua Ponta Grossa, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

A circunstância que deu origem ao fogo não foi informada. Pessoas que trabalhavam no local no momento sinistro ficaram com medo após ouvirem pequenas explosões.

O incêndio teria ocorrido em uma das balsas do grupo Cidade Transporte, que trabalha fazendo o transporte de combustíveis. Os danos foram apenas materiais e não houve feridos.

Uma equipe da Auto Bomba Tanque (ABT-31) do Corpo de Bombeiros do Amazonas, chegou a ir até o local, mas as chamas já haviam sido controladas pelos brigadistas do terminal.

Os bombeiros militares realizaram inspeção no local e deram orientações aos funcionários. Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que a balsa incendiava.

FONTE: PMS

Comentarios