VÍDEO: Explosão causada por gás tóxico deixa 10 mortos e centenas de feridos na Jordânia

JORDÂNIA — Um vazamento de gás tóxico provocou uma explosão que matou ao menos dez pessoas e deixou outras 251 feridas no porto de Aqaba, no Mar Vermelho, na Jordânia. O acidente aconteceu na manhã da última quinta-feira (23), de acordo com as autoridades locais.

A explosão ocorreu no momento em que um contêiner de armazenamento de produtos químicos caiu devido a um problema no guindaste, informou a Diretoria de Segurança Pública (PSD) à mídia estatal.

Imagens do acidente foram compartilhadas nas redes sociais da TV estatal jordaniana. O vídeo mostra o guindaste pegando o contêiner de um caminhão e depois depositando-o em um navio ancorado.

Em seguida, tanto a embarcação quanto o porto são tomados por uma nuvem de gás amarelo, enquanto pessoas fogem correndo e veículos partem do local.

O contêiner armazenava cerca de 25 toneladas de gás cloro, de acordo com o The Guardian. Após a explosão, as autoridades de saúde locais aconselharam os moradores a fechar as janelas e ficar em suas casas, segundo a TV estatal.

A mídia estatal também informou que quase 200 pessoas foram encaminhadas para hospitais locais devido a exposição à substância. Os demais receberam alta.