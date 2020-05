Vídeo: Empresário agride cinegrafista da Rede Globo com tripé

O cinegrafista sofreu uma lesão no dedo, um corte na mão e foi encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena, mas já foi liberado após atendimento. A ação foi registrada pela repórter e colega de trabalho, Thais Fulin . “O agressor passou de carro xingando e filmando o cinegrafista. Até estamos acostumados com os xingamentos, infelizmente”, disse a jornalista da Globo à revista Época.

A equipe de reportagem da TV Integração, afiliada da Globo em Barbacena, Minas Gerais, foi vítima de agressão do empresário Leonardo Rivelli na tarde desta quarta-feira (20). O agressor chutou o tripé da câmera do cinegrafista Robson Panzera e aproveitou para bater no mesmo com o objeto enquanto ele registrava imagens da Escola Preparatória de Cadetes do Ar para uma matéria sobre o novo coronavírus.

“Mas em seguida ele desceu do carro e começou a briga. Ele bateu com o tripé no dedo do cinegrafista, chutou a câmera no chão, e foi embora, antes da chegada da polícia. Depois, passou de carro novamente pelo local e o indicamos para os policiais. Ele foi detido e tentou justificar as agressões, dizendo: ‘Agredi mesmo”, concluiu ela.

O empresário Leonardo Rivelli foi levado a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a agressão.

