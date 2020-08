Vídeo: Embarcação pega fogo no rio Madeira

O rebocador denominado Socorro Carvalho pegou fogo na enseada do município de Novo Aripuanã (distante 225 Km da capital). Na viagem pelo rio Madeira, a embarcação conduzia três balsas, sendo uma com combustível e outras duas com containers.

Testemunhas informaram que foi ouvida uma grande explosão que assustou os moradores do local.

O acidente foi registrados pela tripulação de outra embarcação que passava na hora exata em que tudo aconteceu. Após minutos de tensão, todos respiraram aliviados quando perceberam que os tripulantes do Socorro Carvalho tinham conseguido se salvar.

Abaixo o registro do acidente:

