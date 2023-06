VÍDEO: Destroços do submersível Titan chegam ao Canadá

Os destroços do submersível Titan, que implodiu durante uma expedição que levava aos restos do Titanic, começaram a ser retirados do mar nesta 4ª feira (28.jun.2023). O descarregamento foi feito pelo navio Horizon Arctic, no píer da Guarda Costeira Canadense, na cidade de St. John’s, em Newfoundland.

A operação foi registrada pela SkyNews. Nas imagens, é possível observar os pedaços do Titan, cobertos por lonas, sendo puxados por um guindaste.