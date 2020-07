VÍDEO: Criança de quatro anos cai de carro em movimento, no RS

No vídeo, a criança aparece sendo arremessada para fora do veículo no momento em que ele fazia uma curva, no cruzamento das ruas Carlos Wagner e Armando Ruschel, no Bairro Gressler. Ao perceber a queda, a mãe para sai do carro, sem puxar o freio de mão. Um homem, que estava próximo do local, tenta ajudar e corre para parar o veículo.