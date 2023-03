VÍDEO: Cozinheira morre após panela de pressão explodir em churrascaria

Uma cozinheira de 36 anos morreu após uma panela de pressão explodir em uma churrascaria de Mogi Guaçu (SP), na noite desta quinta-feira (9).

Nas imagens das câmeras de vigilância do local é possível ver o momento em que o acidente ocorre.

De acordo com o site UOL, o corpo de Alminda Maria Teixeira da Costa Neta será enviado para São Luís (MA), onde ela morava antes de se mudar para o estado de São Paulo, e onde o sepultamento será realizado. Segundo a família da vítima, todas as despesas do velório e transporte do corpo foram cobertas pela churrascaria.