Vídeo: Com raiva, mulher fere namorada com pedaço de vidro no Centro

Uma mulher de 43 anos foi ferida com um pedaço de caco de vidro na tarde desta sexta-feira (6), por volta das 15h, nas proximidades da Praça da Matriz, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ela teve cortes no abdômen e no rosto.

De acordo com a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o fato aconteceu após uma discussão entre as duas. A polícia foi acionada e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para prestar atendimento à vítima.

Ela foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde recebeu os cuidados médicos. A companheira dela, que também tem 43 anos, foi detida pelos policiais militares.

O caso deve ser apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

As imagens do vídeo são fortes e proibidas para menores:

FONTE: Em Tempo

Comentarios