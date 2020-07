Vídeo: “Ciclone-bomba” provoca ao menos 3 mortes em Santa Catarina

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Santa Catarina informaram que ao menos três mortes foram registras durante o “ciclone-bomba” que atingiu o estado. O fenômeno aconteceu nesta terça-feira (30/06), em partes da Região Sul do país, provocando grandes estragos devido aos ventos que atingiram 120 km/h. Segundo serviços de meteorologia, o mau tempo deve continuar até esta quarta-feira (01/07).

Veja vídeo da força do ciclone:

Houve destelhamento de imóveis, queda de árvores e mais de 1,5 milhão de csas ficaram sem energia elétrica.

O site Banda B, parceiro do Metrópoles relatou que a tempestade que também atingiu Curitiba (PR) e trouxe ventos que ultrapassaram 97,9 km/h, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

Até as 19h a Prefeitura de Curitiba registrou 406 ocorrências envolvendo quedas de árvores e galhos.

Orientações

A Defesa Civil orienta que a população evite sair de casa enquanto estiver chovendo. Contudo, se a pessoa já estiver na rua, deve evitar se abrigar embaixo de árvores e estruturas metálicas, seja estando a pé ou dentro de algum carro.

