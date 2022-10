VÍDEO: Carla Zambelli saca arma e persegue homem no meio da rua

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) sacou uma arma no meio da rua e perseguiu um homem em São Paulo neste sábado (29). No vídeo, é possível ver um homem fugindo para dentro de um bar e logo depois a deputada vindo atrás dele com uma pistola apontada atrás dele.

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 — Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022

Nas imagens não é possível dizer como começou a confusão, mas o que parecem ser apoiadores de Zambelli tentam acalmar a deputada e demovê-la de perseguir ou atirar no homem. A filmagem acaba na hora em que ela aponta a arma para um home dentro do bar e mandar as pessoas deitarem no chão, enquanto passantes tentam fugir desesperados.

Após o caso, ela justificou a cena aterradora de violência dizendo que “militantes de Lula” a “cercaram e agrediram quando saía do restaurante”.

Zambelli não é agente de segurança pública e não poderia perseguir um homem, independentemente de qualquer motivo, com a arma em punho no meio da rua. Em um outro vídeo que está viralizando nas redes sociais, é possível ver que a candidata e sua equipe tentam espancar um homem negro enquanto o perseguem. Um dos homens que acompanha a bolsonarista chega a dar um tiro, não fica claro se na direção do homem ou para o alto.

De acordo com o advogado criminalista Fernando Augusto Fernandes, o que Zambelli fez pode ser enquadrado no artigo 15 do Código Penal. O TSE também proibiu que colecionadores, atiradores e caçadores portem armas no dia das eleições e nas 24 horas que antecedem as eleições. O descumprimento acarreta em prisão por flagrante por porte ilegal de arma.

Mais tarde, a candidata publicou um video nas suas redes sociais dizendo que foi atacada e empurrada. “Usaram um homem negro”, afirmou sobre o suposto agressor.

Um terceiro vídeo mostra, no entanto, que ela não é empurrada e cai sozinha no meio da discussão, sem ser agredida, enquanto o homem foge. As imagens foram compartilhadas pelo deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG).

URGENTE: FILMAGENS DESMENTEM QUE ZAMBELLI TERIA SIDO AGREDIDA, RALOU O JOELHO CAINDO SOZINHA pic.twitter.com/ZFfR5CV5Wj — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 29, 2022

