VÍDEO: Cachorro chora em porta de hospital esperando o dono

O registro da imagem de um cachorro, chamado Alemão, chorando na porta de um Pronto Socorro à espera de seu dono emocionou a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O cão ficou parado em frente a porta do hospital após seu dono, que vive em situação de rua, dar entrada no local vítima de agressão ao ser assaltado.

As imagens foram registradas no dia 3 de setembro, no entanto, nesta semana o vídeo viralizou nas redes sociais. A cena de lealdade despertou a solidariedade dos moradores da cidade. Uma família decidiu adotar Alemão, provisoriamente, enquanto o dono segue internado no hospital.

A enfermeira e estudante de biomedicina Itagiara Zarnott, de 32 anos, contou ao Portal UOL que decidiu cuidar do cachorro após perceber que ele esperou o tutor por dias. No vídeo, Alemão começa a chorar e arranhar a porta, depois de perceber que os profissionais de saúde entraram com o dono no setor de emergências do hospital.

Itagiara conta que o cão deve continuar morando com ela por um tempo, já que o estado de saúde do dono ainda é grave.

Comentarios