VÍDEO: Bomba da 2ª Guerra Mundial explode antes de ser desarmada na Inglaterra

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu de forma não planejada durante os trabalhos para desarmá-la na cidade de Great Yarmouth, na Inglaterra, na última sexta-feira, 10. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu de forma não planejada durante os trabalhos para desarmá-la na cidade de Great Yarmouth, na Inglaterra, na última sexta-feira, 10. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

“O dispositivo detonou logo após início do trabalho para desarmar a bomba. A abordagem foi a opção mais segura. No entanto, sempre trazia o risco de detonação não intencional”, explicou Nick Davison, chefe-assistente da Polícia de Norfolk, à BBC.

Um vídeo divulgado pela Polícia de Norfolk mostra o momento da explosão, que foi ouvida por quilômetros de distância:

Segundo a BBC, a bomba tinha cerca de 1 metro de comprimento e pesava 250 kg. O dispositivo foi descoberto no dia 7 de fevereiro na estrada Southtown por um empreiteiro que realizava trabalhos no rio Yare. Com a descoberta, a área foi isolada, as estradas foram fechadas e as pessoas evacuadas de suas casas.

Antes da tentativa de desarmar o dispositivo na sexta-feira, especialistas construíram uma barreira protetora de areia ao redor da bomba, como parte das medidas de segurança, o que mitigou os efeitos da explosão. “Se você imaginar como seria essa explosão sem essa [mitigação], realmente teria sido uma catástrofe, uma bomba de 250 kg”, disse o comandante da área, Supt Nathan Clark, ao jornal.