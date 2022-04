Barcelona recebe o maior público da história do futebol feminino

A equipe do Barcelona (Espanha) fez história nesta sexta-feira (22). A equipe da Catalunha goleou o Wolfsburg (Alemanha) por 5 a 1 no estádio do Camp Nou pelo jogo de ida das semifinais da versão feminina da Liga dos Campeões diante de 91.648 pessoas, a maior audiência na história de um jogo de futebol feminino.

Esta é a segunda vez na temporada que a equipe espanhola bate este recorde, pois no final de março havia levado ao Camp Nou 91.553 pessoas para a vitória de 5 a 2 sobre o Real Madrid (Espanha), também pela Liga dos Campeões.

A vitória, que deixou o Barcelona muito perto da final da principal competição de clubes do Velho Continente, foi construída com gols de Aitana, Hansen, Hermoso e da melhor do mundo Alexia Putellas (dois). As alemães descontaram com Roord.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 30 de abril na Alemanha para definir quem fica com a vaga na grande decisão.

As informações são da Agência Brasil.