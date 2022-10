Vídeo: apoiadores de Roberto Jefferson agridem cinegrafista da Globo

Apoiadores de Roberto Jefferson agrediram um cinegrafista da Globo que fazia a cobertura da prisão do ex-deputado em frente à sua casa, na cidade de Comendador Levy Gasparian, no interior do Estado do Rio de Janeiro.

O profissional foi derrubado no chão junto com sua câmera, quando recebeu apoio dos outros jornalistas que participavam da cobertura.

Jefferson atirou em policiais federais que foram cumprir o mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no começo da tarde deste domingo (23).

Confira o momento da agressão:

Por Brasil247