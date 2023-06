Vídeo: Amigo de Vini Jr diz ter sido vítima de racismo no estádio

O amigo infância e assessor de Vini Jr, Felipe Silveira, 27, afirma ter sido vítima de racismo ao chegar ao estádio Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, na tarde deste sábado, 17. O incidente aconteceu antes do início do amistoso da seleção brasileira contra a Guiné. As informações são do GE.

INACREDITÁVEL Mais um caso de Racismo na Espanha! De acordo com o SporTV, um segurança (esse de óculos) que faz o jogo Brasil x Guiné, apontou uma banana para um amigo de Vini Jr. e disse: “mãos pra cima, essa é a minha arma contra você”. pic.twitter.com/WBDHGwCi4Z — ⚫⚪ FANT0S0 (@FANT0S0) June 17, 2023

Felipe passava pela catraca do local quando foi abordado por um segurança que, na sequência, teria mostrado uma banana para ele. O segurança ainda teria falado: “Mãos para cima, essa daqui é minha pistola para você”.

Revoltados, outros membros da equipe de Vini Jr. que estavam com ele chamaram a polícia. Vale lembrar que a partida entre Brasil e Guiné é uma partida para promover o antiracismo.

É a primeira em 109 anos de história, o time canarinho vai a campo com uma camisa negra pela causa. No segundo tempo, o time voltará a usar o tradicional uniforme amarelo. Porém, levará consigo o lema “com o racismo não tem jogo”.