Vídeo: Adolescente é empurrado de ponte por policial durante protesto, no Chile

A violenta repressão da polícia do Chile aos protestos de rua, que já deixou dezenas de pessoas cegas desde o ano passado, produziu nesta sexta-feira (2/10) uma nova imagem que correu mundo: um membro dos Carabineros, a polícia ostensiva chilena, empurrando um manifestante de 16 anos do alto da ponte Pío Nono sobre o leito do rio Mapocho, na capital Santiago.

O adolescente, identificado como Anthony Araya, participava de uma manifestação nos arredores da praça Baquedano, a duas semanas do aniversário da “explosão social”, a onda de protestos contra a desigualdade social e por melhores condições de vida que tomou conta do país a partir de 18 de outubro. No dia 25, os chilenos participam de um plebiscito em que vão decidir se aprovam a implantação de uma nova Constituição para substituir a atual, imposta pelo ditador Augusto Pinochet.

Junto com outros manifestantes, o adolescente corria dos Carabineros quando foi empurrado por um deles. Os policiais ignoraram o jovem, que acabou socorrido por bombeiros. Com fraturas no crânio e nos punhos, foi hospitalizado na Clínica Santa María e não corre risco de vida, segundo a imprensa chilena.