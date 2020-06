Vida dupla: Flordelis tinha quarto em casa de swing, dizem testemunhas

A vida religiosa da deputada federal e pastora Flordelis (PSD-RJ) por muito tempo acobertou uma outra personalidade dela, alegam testemunhas que prestaram depoimento no inquérito do assassinato do pastor Anderson do Carmo de Souza, marido da parlamentar. Segundo depoimentos formais à Polícia Civil do Rio de Janeiro, Flordelis frequentava uma casa de swing. A informação é do jornal do SBT.

No depoimento, uma empresária de 32 anos contou que, durante um culto liderado pela pastora, uma supervisora reconheceu Flordelis como “a mulher que frequentava a casa de swing que eu frequento”. De acordo com a mulher, a deputada tinha “um quarto exclusivo” no local, algo que “era muito caro”.

Quando ouviu as declarações da supervisora, a empresária lembrou de outro momento que chamou atenção. Ela diz que esteve na casa da pastora em um dia que o acesso era proibido aos fiéis e, na ocasião, encontrou Flordelis, Anderson, a filha biológica Simone, e o marido dela, André, todos saindo de um quarto, de toalha. E acrescentou que havia mais pessoas no local.

A testemunha ainda disse que a supervisora contou que, na casa de swing, além de Flordelis, sempre estavam o pastor Anderson, a filha e o genro. E, em uma das vezes na qual encontrou a parlamentar no local, ela estava “completamente bêbada”.

Alguns fiéis deixaram a igreja quando descobriram o comportamento da pastora. E alegam ter sido perseguidos.

Execução

O pastor Anderson do Carmo foi assassinado com vários tiros na garagem de sua casa, em Niterói, em junho de 2019.

A polícia identificou como suspeitos pelo crime Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, e Lucas Cezar dos Santos, filho adotivo do casal. Eles foram denunciados e presos pelo crime.

Os filhos da parlamentar, no entanto, a acusam de participação no crime.

