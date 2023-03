Vice do Garantido critica presidente do bumbá por tentar prorrogar mandato

MANAUS — A vice-presidente do Boi Garantido, Ida Silva, usou suas redes sociais na segunda-feira (27/2) para criticar o presidente do bumbá, Antônio Andrade.

No último dia 22, Andrade convocou uma assembleia geral na tentativa de aprovar a prorrogação de seu mandato e o de sua vice, Ida Silva.

Em comunicado divulgado hoje, Ida critica a tentativa de golpe e se posiciona contra a continuidade do atual mandato da presidência do Garantido, do qual ela também faz parte.

“Quero sim continuar até o final do mandato, que acaba em setembro de 2023. Quero que a última eleição seja respeitada. Quero que a democracia seja plena seguindo o que diz o estatuto, afinal é esse documento que nos rege, temos e devemos segui-lo”, afirma.

“Prorrogar este mandato somente traz confusão para dentro do Garantido”, alerta a vice-presidente.

Leia o comunicado de Ida Silva:

Sócios, presidente e a toda minha Nação Vermelha e Branca!

Eu, Ida Silva, vice-presidente da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido venho dizer a todos e tornar público o meu posicionamento e minha decisão do pedido de prorrogação do mandato da atual gestão da qual faço parte. E minha decisão é NÃO a prorrogação de mais um ano de mandato.

Não quero e acredito que o estatuto tem que ser cumprido. A gestão acaba em setembro com novas eleições e cada gestão dura três anos sem possibilidade de reeleição. Assim está escrito. Assim deve ser cumprido.

Ia deixar para me posicionar na Assembleia do dia 4.03 pois como todos viram, não sou mulher de me esconder em Redes Sociais. Falo o que penso ao vivo e a cores. Dou a cara para bater e sofro as consequências, positivas ou negativas do que faço. Porém, diante de tudo que está acontecendo, com tantas pessoas colocando meu nome de forma ERRADA, me levando para toda essa grande tormenta, da qual SOU CONTRA, achamos (eu e minha família) melhor me antecipar e colocar minha posição. Mesmo estando em um momento delicado com a minha saúde, farei o possível para estar presente na assembleia e reafirmarei a minha posição a todos presente.

Não fui questionada sobre o que achava desse pedido, aliás com o pretexto de dar um tom democrático, foi colocado uma mensagem do presidente em um grupo de WhatsApp perguntando se todos o apoiaria. Apesar do documento já está pronto. Queriam apenas um “sim, está ok”. Não tiveram minha resposta.

Pensei que, após tudo o que aconteceu, no último festival, quando não me omiti e fui literalmente ao campo de batalha (correndo até risco de morte, como muitos viram), teria no mínimo respeito. Entretanto, o inverso aconteceu. O total descaso com a minha pessoa sendo vice-presidente da AABBG. A diretoria ( NÃO SE TRATANDO DOS ATUAIS CONTRATADOS) virou as costas para quem tentou de todas as formas possíveis amenizar o caos e também virou as costas para todos, que apoiaram de forma verdadeira e espontânea a eleição do atual presidente. Ligações não são atendidas e perguntas são ignoradas.

Quero sim continuar até o final do mandato, que acaba em setembro de 2023. Quero que a última eleição seja respeitada. Quero que a democracia seja plena seguindo o que diz o estatuto, afinal é esse documento que nos rege, temos e devemos segui-lo. Não há justificativa plausível para que isso seja feito. Prorrogar este mandato somente traz confusão para dentro do Garantido.

A Baixa e toda Nação encarnada precisa de paz e união para seguir. Precisa ser respeitada e ouvida sobre o que quer. Somente conseguiremos um caminho para isso, com novas eleições no final do ano.

Minha consciência está tranquila. Fiz tudo que pude e até onde deixaram fazer pelo meu Boi do coração. O Boi da minha infância. O meu brinquedo de São João.

Ida Silva -vice-presidente do Boi Garantido