Vice-campeã do primeiro ‘MasterChef’, Helena Manosso morre aos 51 anos

A cozinheira Helena Manosso, participante da 1ª temporada do MasterChef Brasil, morreu nesta terça-feira (8/6), após uma semana na UTI. Ela tinha 51 anos e foi a segunda colocada na primeira edição do reality.

A causa da morte foi uma infecção generalizada no sistema digestivo, motivada por problemas de saúde no pâncreas, rins e estômago contra os quais ela já vinha lutando há seis meses, de acordo com o marido e sócio dela.

Helena disputou a final do MasterChef Brasil com Elisa Fernandes, na primeira edição do reality, em setembro de 2014.

FONTE: METRÓPOLES

