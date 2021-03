Viaturas da PM são recolhidas após término de contrato

Encerrou no dia 2 de março deste ano, o contrato entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços. Com isso, a frota da Polícia Militar foi reduzida. O acordo que durou cinco anos era referente ao aluguel de 131 carros tipo Pick-Up. Com o encerramento, os carros já começaram a ser recolhidos e isso afeta no policiamento ostensivo nas ruas. As informações são do G1.

Segundo o Portal da Transparência da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), o contrato teve início no dia 2 de março de 2015 e terminou no último dia 2 de março. O objeto do contrato era a locação de 131 viaturas policiais caracterizada tipo Pick-Up. Ainda de acordo com a Sefaz, o valor mensal do contrato era de cerca de R$ 1,1 milhão, totalizando mais de R$ 49 milhões em seis anos. O valor do aluguel de cada viatura era R$ 8.527,90 por mês, segundo consta em contrato. A empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. confirmou o término do contrato. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que não há suspensão de serviços. Afirmou também que está sendo feito remanejamento e redistribuição de viaturas enquanto é realizado o processo licitatório para locação de novos veículos. O processo está em trâmite no Centro de Serviços Compartilhados (CSC).

