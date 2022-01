Viatura policial é metralhada próximo ao Fórum Enoch Reis; imagens fortes

Na tarde desta quinta-feira(6), uma viatura da Polícia Civil que transportava três presos foi metralhada em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis, na Avenida André Araújo, bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Os presos iriam para uma audiência no fórum. O carro foi atingido por vários tiros de fuzil.

Um dos detentos morreu na hora e dois ficaram gravemente feridos. Uma investigadora da Polícia Civil também foi baleada.

Testemunhas informaram que a viatura estava sendo seguida por um carro prata e que próximo ao fórum começaram a realizar os disparos.

As vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhadas aos hospitais da região.

Guerra entre facções

Os alvos do ataque foram identificados como Antônio Marlon Silva dos Santos, 48, Matheus Danilo Barros Dias, 24, e Patrick Régis Sena, 28, que foram presos na noite de ontem (5) com várias armas de fogo após atacarem membros de uma facção criminosa no Prosamim do Mestre Chico, localizado na zona Sul de Manaus.

Logo em seguida, os três foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Seus rivais ficaram de tocaia aguardando serem levados à audiência de custódia para atacá-los.

A única vítima fatal foi Matheus, enquanto os dois sobreviventes ficaram gravemente feridos. A policial civil Priscila Silva de Souza foi atingidas por estilhaços de vidro, mas já foi liberada.

